Carcarah, ator no melhor (e pior) estilo bad boy do teatro Cemitério de Automóveis, tem revelado aos poucos sua verve de artista plástico. Terça, 14, à noite, tem exposição de suas obras em ecoline, nanquim e aquarela nas paredes do teatro. Sócio de Mário Bortolotto, Carcarah protagonizará em abril a peça True West, de Sam Shepard.

