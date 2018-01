Musical leva Dickens ao teatro

Charles Dickens está chegando ao teatro em formato de musical, com a trama baseada em seu livro inacabado O Mistério de Edwin Drood. Mais exatamente a Curitiba, dia 29 de julho, para duas apresentações iniciais no Teatro José Maria Santos, para depois fazer temporada em setembro no auditório do Guairinha. Na direção e também no elenco está uma boa filha de peixe, a atriz e bailarina Giovana Póvoas, que não nega sua origem na voz e no gingado. Filha de Daniela Mercury, a jovem criou sua companhia, Projeto Broadway, e tenta levar para o sul do País uma cultura de musicais de qualidade. Na peça, Giovana interpreta a personagem Violeta Landless, uma das suspeitas de assassinato na trama.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.