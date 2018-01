Mire o Mirada

Estreia neste sábado, 16, às 22h, o documentário No Se Mira Impunemente, dirigido por Cristiano Burlan. Trata-se de uma discussão sobre o teatro ibero-americano contemporâneo. Burlan fez o documentário ao longo do Mirada – Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas, ocorrido em Santos, no ano passado. Costura, no filme, entrevistas com profissionais e cenas de espetáculos apresentados no festival e os temas tratados nessas obras, como a violência e o rompimento das fronteiras entre o teatro, as artes plásticas, a dança, a literatura e o cinema. Para assistir basta acessar o link sesctv.org.br/ao vivo.

