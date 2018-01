Mineiro exportação

O compositor e arranjador mineiro Daniel Maia, responsável por tantas trilhas originais para teatro e dança, inicia em uma semana a sua quarta parceria com o coreógrafo japonês Tadashi Endo, do Mamu Butoh Center, na Alemanha. Maia (na foto, com Endo) embarca hoje, 17, para lá, onde permanecerá na casa do coreógrafo, compondo e acompanhando a montagem do espetáculo Ha Dô, que significa movimento das ondas. A estreia está marcada para 29 de agosto no Theatrer Göttingen.

