Minas na ribalta

O Teatro de Contêiner Mungunzá chega a um ano de vida de atuação no Centro de São Paulo e comemora com uma bela mostra teatral. Reuniu onze monólogos protagonizados por mulheres, que estarão em cartaz a partir da próxima segunda, 19. Destaques para Denise Weinberg, em O Testamento de Maria, Georgette Fadel, em Afinação I, Fernanda D’Umbra, em Isso Não é um Sacrifício, Janaína Leite, em Conversas com Meu Pai, e Renata Carvalho, com O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu.

