Um dos atores mais cultuados do País, Matheus Nachtergaele é o convidado de hoje, às 19h30, da série Em Primeira Pessoa, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. Vai falar sobre sua carreira desde as origens, quando trabalhou com Antunes Filho e cursou a Escola de Arte Dramática (EAD), passando depois a integrar o Teatro da Vertigem até chegar à carreira solo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.