Maria Alice Vergueiro morre 100 vezes

E ressuscitará, certamente, para a 101.ª para apresentar a peça Why The Horse? no dia seguinte. Para comemorar as suas 100 mortes na montagem do Teatro Oficina dia 14, sábado, a atriz Maria Alice Vergueiro, de 82 anos e portadora da doença de Parkinson há quase 20 anos, será homenageada pelo grupo do Oficina. Também haverá um show de Celso Sim – uma das músicas vem bem a calhar, O Amor, versão de Caetano Veloso e Ney Costa Santos para o belo poema homônimo de Vladimir Maiakovski. No refrão, Sim vai cantar: “ressuscita-me / quero acabar de viver o que me cabe / minha vida para que não mais existam amores servis”.

