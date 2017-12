Mão na poupança

Na caderneta de poupança, que fique bem claro neste momento tão grave que toma nossos corações e nossa paciência. O texto de Regiana Antonini aborda a vida de Anderson, um agente de viagens que perde a empresa, um grande amor e uma pessoa querida com o Plano Collor e o consequente confisco da caderneta de poupança. Nefelibato é um monólogo com Luiz Machado (foto) e tem direção de Fernando Philbert e supervisão de Amir Haddad. Estreia no dia 13 de janeiro, no Espaço Parlapatões. Detalhe: mesmo para o rapaz, pobrezinho, Anderson, o termo correto é nefelibata.

