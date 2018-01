O ator e diretor Sérgio Mamberti fala sobre os seus 50 anos de carreira, desde que começou no teatro em Santos, sua cidade natal, com a peça Revellation, de Tristan Bernarn, passando por mais de 70 montagens. Dentre elas encenações históricas como a de Navalha na Carne, de autoria de seu conterrâneo Plínio Marcos, e O Balcão, de Jean Genet. Dia 31 de julho, às 19h30, no Centro de Formação e Pesquisa do Sesc, na Bela Vista, na série Em Primeira Pessoa.

