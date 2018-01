Mais um Nick Payne na parada

Agora é a vez de ‘Se Existe Ainda Não Encontrei’, peça que se tornou uma das obsessões do diretor Daniel Alvim. A conferir: George, o pai, está escrevendo um livro sobre pegadas de carbono. Fyonna, a mãe, é professora e está montando um musical, ‘A Guerra dos Mundos’, na escola em que sua filha estuda – esta é obesa e sofre bullying diariamente.

É nesse momento que o irmão mais novo do pai, Terry, reaparece. Todos têm problemas, claro, senão o teatro não teria função – viver em paz é para os fracos. Inédita no País, a peça tem elenco escolhido a dedo: Leopoldo Pacheco, Helena Ranaldi, Luciani Gatti e Lyv Ziese. Estreia 30 de setembro no Teatro Eva Herz, com sessões aos sábados e domingos.