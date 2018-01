Maiakovski permeia nosso ar

Começa a ser costurado esta semana, pela diretora Marcia Abujamra, o espetáculo para celebrar o poeta e dramaturgo russo Vladimir Maiakovski (1893-1930), que chega ao palco do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) paulistano, no dia 28 de julho.

O espetáculo é homônimo ao famoso poema A Plenos Pulmões e traz consigo novas traduções de outros poemas feitas especialmente para a peça.

No papel do poeta, está o igualmente portentoso e corpulento Luciano Chirolli, acompanhado da atriz Georgette Fadel, que interpreta as mulheres de Maiakovski.

Respire, pois, e encha os pulmões de poesia.