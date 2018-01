Lusófonos invadem Pindorama

Yesu Luso é a mostra de teatro de língua portuguesa que estreia 2 de junho no Sesc Ipiranga. São seis peças de quatro países: Angola, Cabo Verde, Moçambique e Portugal. A primeira é Um Picasso, da Companhia de Teatro de Braga, de Portugal, dias 2 e 3 de junho, e segue com Qual é a Sentença? A Mulher que Matou a Diferença, de Katchoro Kupalucha, de Moçambique, dias 3 e 4 de junho; I Can’t Breathe, de Elmano Sancho, Portugal, dias 6 e 7 de junho; Rostos de Loanda, Luanda, de Angola, dias 7 e 8 de junho; Teorema do Silêncio, do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português, de Cabo Verde, dias 9 e 10 de junho; As Três Irmãs, do Grupo Teatrão, dias 10 e 11 de junho. Todas são montagens imperdíveis. Veja a programação completa:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Espetáculo: Um Picasso

Companhia de Teatro de Braga

Direção: Eduardo Tolentino

País: Portugal

2 e 3 de junho

Espetáculo: Qual é a sentença? A mulher que matou a diferença

Grupo Katchoro Kupalucha

País: Moçambique

3 e 4 de junho

Espetáculo: I Can´t Breathe

De Elmano Sancho

País: Portugal

6 e 7 de junho

Espetáculo: Rostos de Loanda, Luanda

Colectivo Miragens Teatro

País: Angola

7 e 8 de junho

Espetáculo: Teorema do Silêncio

Grupo de Teatro do Centro Cultural Português

Direção: João Branco

País: Cabo Verde

9 e 10 de junho



Espetáculo: As Três Irmãs

Grupo Teatrão

Direção: Marco Antonio Rodrigues

País: Portugal

10 e 11 de junho