Luis Lobianco é Gisberta

Quarta-feira de Cinzas, dia 1º. de março, estreia a nova montagem de Luis Lobianco no CCBB, no Rio. E não é para rir. Você pode ter se acostumado às aparições engraçadas do ator no Porta dos Fundos. Mas essa é uma boa chance de conhecer o lado dramático de Lobianco, que já atuou em mais de 30 peças. Ele está no monólogo sobre a vida da brasileira Gisberta, vítima da transfobia no Porto, em Portugal, depois de ter sido torturada durante sete dias por um grupo de 14 adolescentes. Gisberta tem texto de Rafael Souza-Ribeiro e direção de Renato Carrera.

