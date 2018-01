Luciana Paes a mil em Santiago

Luciana Paes, atriz da Cia Hiato, apresenta hoje e amanhã para curadores de vários países durante o festival Santiago a Mil, no Chile, o monólogo Calipso ou O Desaparecimento do Amor – parte da nova montagem da companhia, Odisseia, baseada na obra homônima de Homero. Calipso foi apresentado pela primeira vez em 2017, na Holanda, depois de uma residência de três semanas no Grand Theather. Tudo indica que o salto da companhia será maior já que as apresentações em Santiago estão sendo promovidas pela produtora norte-americana do grupo visando a uma turnê internacional. A estreia de Odisseia será neste primeiro semestre, pasmem, na Grécia. Homero já deve estar se jactando de felicidade incontida.

