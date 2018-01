Lorota contra o vento

Oportunidade única, dia 28 de julho, na sala da trupe Contadores de Mentira, em Suzano, um dos grupos paulistas mais longevos e sempre dedicado à pesquisa teatral. Será apresentada a montagem de ‘Rumi: La Marcha de los Que se Van’, espetáculo criado em parceria com a trupe equatoriana Contraelviento com apoio do Iberescena. Ainda tentamos espaço em São Paulo, mas até lá apresentam a montagem no Festival de Artes Vivas, da cidade de Loja, no Equador, e têm convites para viajar para Peru e Índia.

