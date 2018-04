Terça desta semana, 27, Dia Mundial do Teatro, todas as peças em cartaz em Lisboa tiveram entrada gratuita, como reza a tradição. Bilheterias que abriam às 14h tinham filas desde as 9h para a retirada de ingressos. A ideia está pairando no ar e a bola pingando na área.

