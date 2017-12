Les Five Pays chega a SP no início de 2018

Cinco artistas de teatro, um de cada canto do planeta, todos do mundo latino. Viraram grupo depois de se trombarem no Lincoln Center Directors Lab em meados de 2014 e fizeram juras eternas ou enquanto durasse o amor. Sim, este amor é lindo e tem nome: País Clandestino. Maëlle Poésy (França), Jorge Eiro (Argentina), Lucía Miranda (Espanha), Pedro Granato (Brasil) e Florencia Lindner (Uruguai) formam o grupo Les Five Pays. Falam espanhol, francês e português sobre as relações com seus países, contam histórias pessoais, enfim, a vida. A estreia foi há dois meses no teatro Las Condes, em Santiago, e depois no Festival Internacional de Buenos Aires. Pode comemorar: o desembarque em São Paulo se dá no início de 2018.

