A arquiduquesa austríaca, depois imperatriz brasileira pelas mãos do marido, d. Pedro I, e José Bonifácio de Andrade e Silva chegam ao palco do CCBB de São Paulo dia 26 na peça Leopoldina, Independência e Morte. Sara Antunes (foto) e Joca Andreazza dividem o palco para mostrar três momentos da moça na história do Brasil. E o melhor: seis sessões semanais, exceção das terças, até 21 de junho.