Leitura vitaminada

Há 11 anos, o Sesc realiza o ciclo 7 Leituras, 7 Autores, 7 Diretores. A edição deste ano tem como foco a Revolução Russa de 1917 e, de quebra, homenageia um dos principais tradutores para o português, direto do russo, o professor Boris Schnaiderman, falecido há um ano. Concebido e dirigido por Eugênia Thereza de Andrade, o ciclo trará ao Sesc Consolação, na terça, 27, às 19h30, a leitura de As três irmãs, de Chekhov, com direção de Mika Lins e, no elenco, Carlos Meceni, Lucienne Guedes, Marcelo Galdino, Bel Kowarick e outros. A leitura se repete dia 28, às 20h, no Sesc Osasco. Mas não se trata de uma leitura simplesmente, mas sim de uma (quase) encenação teatral: cada diretor cria a ambientação cenográfica, a marcação de cenas, define os elementos de figurino, a trilha e a iluminação. Uma senhora leitura.

