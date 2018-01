Segunda, 28, é o último dia para assistir Paranoia, com Marcelo Drummond, na Biblioteca Mario de Andrade. Texto baseado em poemas do livro homônimo de Roberto Piva (1937-2010), poeta do coração da cidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.