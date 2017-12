La Mínima chega ao SESI em medidas naturais

Os 20 anos da companhia La Mínima têm uma comemoração imperdível: exposição que abre hoje para o público com fotos em tamanho natural dos artistas, além de objetos e figurinos numa área de 250 metros quadrados no SESI, na sua sede, na Avenida Paulista. Só assim para se ter ideia da trajetória de uma das boas companhias de circo e teatro do País, que produziu 14 espetáculos e agora lança um novo espetáculo, Pagliacci. O foco, claro, são os dois criadores da trupe: os atores Domingos Montagner, morto recentemente, e Fernando Sampaio. O desenho acima, aliás, foi feito pelo próprio Montagner para caracterizar um clown criado por ele.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.