‘K.I.’ leva Dostoievski ao palco

Katerina Ivanovna é daquelas personagens miseráveis de Crime e Castigo, de Dostoievski, como somente o escritor russo tinha capacidade de criar. Maltratada pelo primeiro marido, casa-se com Marmeladov, um bêbado que morre e a deixa sem dinheiro e com filhos – Katerina acaba por instigar uma das filhas a se prostituir para lhe dar dinheiro. A peça chama-se K. I. e chega ao palco do Sesc Ipiranga inspirada na personagem justamente no momento em que Katerina servirá um jantar pelo funeral de seu marido. O monólogo é levado pela atriz Ondina Clais, com direção de Ruy Cortez. Estreia em 13 de outubro. E, se for fiel à atormentada Katerina, a peça é promessa de fortes emoções.

