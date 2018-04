Jean-Claude Bernardet estreia como diretor de teatro

A inquietação não permite que ele pare. Certamente, de pensar. Daí, como ação involuntária, reinventa-se. Jean-Claude Bernardet, 82 anos, foi um dos professores históricos de Cinema na USP e, desde sua aposentadoria, dá continuidade à vida de roteirista e já atuou em 10 filmes como ator. Agora parte para sua primeira direção teatral, em parceria com Rubens Rewald. “Acho que é a forma como concebo a longevidade”, diz. A paixão pelo texto do dramaturgo francês Michel Vinaver deu uma mãozinha, A Procura de Emprego. Assumindo ansiedade incontida, Bernardet vê a peça estrear em 4 de maio, no Sesc Santo Amaro, com Magali Biff, Eucir de Souza, Fernanda Viacava e Bianca Lopresti no elenco.