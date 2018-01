Investiga e chafurda

Seguindo a tradição de vários grupos paulistanos mais novos, o Pequeno Teatro de Torneado estreia nova montagem, Do Ensaio para o Baile, sobre o sistema educacional do Estado de São Paulo a partir das ocupações de escolas públicas e o colapso do ensino. Com direção de William Costa Lima, a estreia está marcada para 7/7 na sede da Funarte paulistana, na Barra Funda. A peça é a primeira da trilogia chamada Colapsos Institucionais, nova linha de pesquisa do grupo, que já prevê para 2018 a estreia de Incandescente, sobre as instituições hospitalares nos anos 2000 e, em 2019, Acassiopeia, que trata dos presídios. Vale lembrar que o grupo foi indicado para o Prêmio Shell de Teatro em 2015 na categoria Inovação, já que se dedica à formação de jovens na linguagem teatral.

