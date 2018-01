Estreia amanhã a peça Inexistência, direção de Daniel Alves Brasil, uma parceria entre a companhia brasileira Refinaria Teatral e a mexicana Perspectiva Escénica. Ambas têm em comum pesquisas a partir dos métodos de Artaud, Grotowski e o teatro físico. Amanhã, apresentação gratuita às 20h no teatro do CEU Inácio Monteiro, em Cidade Tiradentes, sábado na sede do Refinaria Teatral, na Vila Aurora, e domingo no Galpão do Folias as sessões serão pagas.

