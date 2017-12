Ibsen in the box

Encaixotaram o dramaturgo Henrik Ibsen (1828-1906). Quatro de suas grandes obras ganharam tradução direta do norueguês pelas mãos de Leonardo Pinto Silva e passam a ser vendidas em uma caixa com cinco volumes (imagem abaixo). São elas Espectros (1881), Um Inimigo do Povo (1882), Hedda Gabler (1890) e Solness, o Construtor (1892). Formam um catatau de 456 páginas, editado pela Carambaia, e está sendo vendido a 147,90 mangos. No balaio vai posfácio de Aimar Labaki sobre a obra de Ibsen.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.