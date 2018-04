Hamlet, dos Irmãos Guimarães, desembarca no Sesc Ipiranga

Depois de uma temporada carioca, a montagem de Hamlet – Processo de Revelação chega a São Paulo e estreia dia 3 de março no Sesc Ipiranga. Trata-se de uma colaboração dos irmãos Adriano e Fernando Guimarães, artistas visuais e encenadores brasilienses, com o ator e dramaturgo carioca Emanuel Aragão. Este, como o príncipe da Dinamarca de Shakespeare, está sozinho em cena e, a partir da célebre frase “ser ou não ser, eis a questão”, abre um diálogo com a audiência. Essa montagem do Coletivo Irmãos Guimarães foi a única representante de Brasília no Festival de Curitiba do ano passado.