Grupo estuda obra dramatúrgica do poeta Guilherme de Almeida

Acaba de ser criado um grupo de estudos na Casa Guilherme de Almeida para aprofundar o conhecimento sobre as atividades do poeta na área teatral. Almeida, desde o primeiro dia do TBC, foi o responsável por várias traduções das montagens do grupo, como Entre Quatro Paredes (Huis Clos), de Jean-Paul Sartre, e Antígona, de Sófocles.

E tem mais. Bem antes, em 1915, ele e Oswald de Andrade escreveram duas peças teatrais em coautoria e – pode sentar para ler – em francês. São elas Mon Coeur Balance e Leur âme.