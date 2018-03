Glenn Close, 70

A atriz norte-americana Glenn Close (foto) mostra a que veio na semana em que chega aos 70 anos e comemora no palco da Broadway com vigor e talento sua Norma Desmond, na remontagem de Sunset Boulevard. O musical estreou no mês passado depois de uma temporada em Londres. É sempre bom lembrar a frase da atriz, que bate direto no coração do artista: “Você tem que amar o personagem que interpreta mesmo que ninguém ame”, diz ela. Se estiver de passagem por Nova York, não perca.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.