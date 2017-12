FOGO EM CAMPINAS

O VII Simpósio Internacional Reflexões Cênicas Contemporâneas promete incendiar a cidade do interior paulista, de 20 a 23 de fevereiro do ano que vem – mas que já está com inscrições abertas na internet (lumeteatro.com.br). A organização é do Lume Teatro, grupo ligado à Unicamp e focado na arte clown, que convidou profissionais da área e estudiosos das artes cênicas para debater assuntos como os limites da dramaturgia atual e como expandi-los. Na mesa,as dramaturgos Michelle Ferreira (Brasil) e Patrícia Cardona (México) e o dramaturgo brasileiro Newton Moreno.