Festival mundial de teatro jovem abre inscrições

Chega à nona edição em outubro próximo o Vamos Que Venimos, festival de teatro para jovens de 13 a 19 anos, em Buenos Aires. É um evento mundial e as inscrições estão abertas até o dia 3 de junho. “De dia, a garotada pode fazer cursos e assistir a conferências, tudo gratuitamente, e à noite apresentam suas peças para o público”, diz Marisol Souza, uma das coordenadoras do evento. Se você tem um grupo, não perca tempo. Junte a galera e inscreva sua companhia no site: vamosquevenimos.com.ar

