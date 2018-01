Festival de Cazenga (Angola) terá participação de três grupos brasileiros

O Coletivo Negro, de São Paulo, será um dos representantes brasileiros no Festival Internacional de Teatro do Cazenga, em Angola, de 5 a 16 de julho. O espetáculo chama-se Revolver, tem direção de Aysha Nascimento e conta a história do encontro de dois homens no fim dos tempos, Kizúa e Izô (os atores Flávio Rodrigues e Raphael Garcia), em torno da última árvore do planeta – um baobá -, em uma terra devastada pela falta de memória, por injustiças e uma sequência de golpes políticos. Poesia pura.

