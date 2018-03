Festivais a toda

Esta edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo 2017 chegou ao fim esta semana, mas a festa do teatro ganha outras cidades com as confirmações de outros festivais. O Porto Alegre Em Cena tem inscrições abertas até o dia 31 de março para as atrações nacionais e internacionais. Também está confirmado para o período de 6 a 15 de julho o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, que será realizado em parceria com o Sesc local. Hoje, os organizadores apresentam o regulamento desta edição para as produções nacionais. O Cena Contemporânea – Festival Internacional de Teatro de Brasília chega à 18.ª edição e será realizado entre 22 de agosto e 3 de setembro.

O curador Alaôr Rosa está viajando pelo País para escolher os espetáculos que serão encenados. Da mostra internacional está praticamente confirmada a presença da Companhia do Chapitô, de Portugal.