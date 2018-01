Fernanda D’Umbra é dez!

O número que tem circundado a vida da atriz e diretora Fernanda D’Umbra é o dez. Este ano, estreia sua décima peça como diretora teatral, Pequenas Certezas, dia 1.º de dezembro, no Centro Cultural São Paulo. Também roqueira, traz a dezena na música. Sua banda completa dez anos de estrada, Fábrica de Animais, com dois discos lançados. Em meio a shows em buracos tradicionais do rock paulista e ensaios da nova peça, faz seu primeiro trabalho na Globo, série sobre o médico Roger Abdelmassih, condenado a 278 anos de prisão por 48 estupros – sua personagem é uma das vítimas. Para o ano que vem, prepara a estreia de duas novas peças e duas reestreias. Ah, e tem a poesia. Mas esta fica pra outra.

