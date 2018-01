Feriado no sofá

Ok, ok, não quer sair de casa, mas prefere continuar abraçado ao mundo do teatro, essa coisa que ao mesmo tempo nos consome e alivia a alma. Compreensível. Mergulhe nos livros. Melhor, em dois deles que estão chegando às bancadas e valem o show. O primeiro é Macksen Luiz Et Al II, segundo título da Coleção Críticas, que chega com uma seleção de textos publicados pelo crítico entre 1982 e 2010. Pelo olhar de Macksen é possível relembrar grandes espetáculos do teatro carioca e brasileiro daqueles anos sempre com um texto cuidadoso. E tem mais. Um dos templos do teatro paulistano, o Anchieta, é o tema do livro Teatro Anchieta: Um Ícone Paulistano. A obra, organizada por Alexandre Mate, refaz o caminho do teatro desde o início da construção no Sesc Consolação, os grandes artistas que pisaram no seu palco, as primeiras peças encenadas, a criação do Centro de Pesquisa Teatral até as encenações nos dias de hoje. Ambos pelas Edições Sesc.

