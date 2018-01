Estrelas cadentes em São Paulo

O céu está desabando em São Paulo mas quem ganha é você. A atriz americana Sarah Brown chega à cidade no fim do mês para uma apresentação exclusiva e inédita do seu monólogo Shooting Stars in Jordan (Estrelas cadentes na Jordânia). Brown estudou Drama em Yale e hoje é professora de Interpretação na Universidade de Memphis, nos Estados Unidos. É considerada uma das boas especialistas americanas em monólogos. A peça terá uma única apresentação no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com parte da renda revertida para a seção Mulher da Organização das Nações Unidas (ONU), no Teatro Gazeta. O texto é da própria Sarah Brown, inspirado em uma série de fatos ocorridos durante uma viagem à Jordânia, Israel e Amã anos atrás. A direção é de Karen Carpenter (calma, amigos, ela é homônima da vocalista do dueto Carpenters, morta em 1983). Karen também dirigiu um dos maiores sucessos da Broadway dos últimos 10 anos, Love, Loss, and What I Wore, de Nora Ephron e sua irmã Delia. Mas, calma, o melhor está por vir: Brown dará um workshop para 20 alunos sobre monólogo e como construí-lo dramaturgicamente. Tem estrela cadente para todos.

