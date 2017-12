O escritor e dramaturgo Samir Yazbek fará um workshop de 15 a 31 de janeiro no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, chamado Introdução à Dramaturgia. Segundas e quartas, das 19h30 às 21h30. Inscrições a partir da próxima terça-feira, 19, no próprio site do CPF (http://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br) e unidades do Sesc.

