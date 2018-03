Ela não me larga

É o que pensa diariamente a atriz Ester Laccava (foto) sobre a velha sertaneja que encarna novamente a partir deste sábado, 14, quando volta ao cartaz com o monólogo A Árvore Seca, no anexo da Sala Adoniran Barbosa, do Centro Cultural São Paulo. Nesses seis anos, Ester viveu de tudo: apresentou a peça em teatros para 500 pessoas e para plateias minimalistas, de somente dez humanos, na casa de praia de um amigo. Passou ainda por Portugal e pela Alemanha, sem contar uma apresentação totalmente no escuro no teatro do Sesc Pinheiros por conta da tempestade que danificou a rede elétrica do bairro. Poderia ser pior? Talvez, mas sempre divertido. Imagine um inferninho que atende pelo doce, meigo e sugestivo nome de Show de Bola, em Passa Quatro (MG), com espelhos e barra de pole dance. Imaginou a cena? Sim, lá também. Agora, em São Paulo, fica até 5 de novembro.

