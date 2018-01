É preciso coragem

O Grupo XIX estreia a mais recente montagem, Intervenção Dalloway: Rio dos Malefícios do Diabo, num horário pra lá de inusitado: segunda a quinta-feira às 16h. A cada sessão, o elenco leva o público para perambular no Centro de São Paulo em pequenos grupos a partir da inspiração no romance de Virginia Wolf, Mrs Dalloway – quando um mulher de classe média alta sai para comprar flores, como Meryl Streep, no início do livro e do filme As Horas, que cruza a vida da escritora Virginia Wolf, sua personagem Mrs Dalloway e a editora de livros vivida por Streep. Criação coletiva e direção nas mãos do elenco (foto à direita), com formado por Janaina Leite, Juliana Sanches, Luiz Fernando Marques, Rodolfo Amorim e Ronaldo Serruya. Estreia dia 27 de novembro, no prédio histórico de número 9 da Praça Antônio Prado, no Centro, hoje ocupado por uma secretaria estadual, onde se inicia a itinerância do espetáculo.

