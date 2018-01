A Companhia do Latão comemora 20 anos com o melhor de seu olhar sobre Brecht. E volta ao cartaz com a montagem mais apresentada neste período: A Comédia do Trabalho. Serão quatro sessões no estúdio do Latão, na Vila Madalena, dias 18 e 19, 25 e 26. A programação completa em companhiadolatao.com.br.

