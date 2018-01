Família também é o tema do ator e diretor Dionísio Neto, que volta com seu monólogo ‘Carta ao Pai’, de Franz Kafka. A peça trata do período em que Kafka estava internado no sanatório com tuberculose e queria fazer um acerto de contas com o pai opressor. Reestreia dia 4 de agosto no Teatro da Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista.

