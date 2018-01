E lá vem Carmen, de Prosper Mérimée

É conhecida a potência da novela Carmen, de Prosper Mérimée, que inspirou Georges Bizet a criar sua ópera homônima. Agora chega a São Paulo a montagem de Carmen para teatro. Com Natalia Gonsales e Flavio Tolezani no elenco, o texto é uma adaptação de Luiz Farina e traz a visão feminina da personagem Carmen, além daquela contada por Don José. A peça deve estrear no palco do Masp em junho com direção de Marco França, que integrou a companhia potiguar Clowns de Shakespeare.

