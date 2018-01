Dupla faz-tudo aposta no estresse cotidiano

As atrizes Bruna Anauate e Tati Lenna estreiam a peça Ato Falho no dia 17 de junho no espaço da Cia do Pássaro. A dupla, egressa do Centro de Pesquisa Teatral (CPT), do Sesc, faz de tudo no espetáculo: do texto à interpretação, passando pela direção. Pode ser uma temeridade, mas é bom pagar para ver. O assunto é quente: a vida de hoje, conturbada e louca, com excesso de conexões. Bruna Anauate atuou como atriz e produtora em Tem Alguém Que Nos Odeia, de Michelle Ferreira, em 2013. E Tati Lenna é autora de Circo Chernobyl – Um Ensaio Sobre a Peça, resultado da experiência no Núcleo de Dramaturgia do Sesi.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.