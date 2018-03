Dramaturga mexicana Bárbara Colio estreia sua primeira peça em SP

A dramaturga mexicana Bárbara Colio é inédita no País e terá seu primeiro texto encenado no início de dezembro, marcando a reabertura do porão do Centro Cultural São Paulo. Premiada na Espanha e no México, Colio foi autora residente no Royal Court Theatre, em Londres, e no Writers Room, em Nova York. Pequenas Certezas é uma peça de humor e suspense sobre Mario, um rapaz que desaparece e deixa rastros de problemas e dúvidas sobre quem de fato era. As atrizes Mariana Leme e Rita Batata, também produtoras da montagem, estão à frente do elenco que tem Christiane Couto, Ivo Müller e Maria Fanchin, dirigidos por Fernanda D’Umbra.

