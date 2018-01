Dramaturga estreia primeiro texto no Teatro do Sesi

Está prestes a surgir uma nova dramaturga. Carol Pitzer é o nome dela. Vivia no Rio, mas há dois anos mudou-se para São Paulo para estudar dramaturgia e de cara deu duas tacadas certeiras. Foi aceita na SP Escola de Teatro como aluna e no Núcleo de Dramaturgia do Sesi. O resultado do seu primeiro trabalho poderá ser visto em dois meses, no Sesi, com a encenação de seu primeiro texto, o monólogo Enquanto Ela Dormia. É tema da moda, abuso sexual, mas por isso mesmo imprescindível. “Consegui escrever sobre um assunto tão fundamental com paixão, que é a única forma que sei fazer”, diz. A montagem terá direção de Lili Monteiro, do Teatro da Vertigem, e, no palco, Lucienne Guedes.

