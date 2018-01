Do palco para a estante…

A peça Adivinhe Quem Vem para Rezar, do dramaturgo Dib Carneiro Neto, está fazendo uma viagem inusitada: dos palcos, vai virar romance pelas mãos do próprio autor e publicada ainda este ano pela Amora Editora. Vale lembrar que a montagem foi a penúltima da carreira de Paulo Autran (1922-2007).

… e da estante para o palco



Já o escritor Marcelino Freire faz o caminho inverso: vai da estante para o palco com a peça Roupa Suja, que mistura quatro de seus contos de forma não linear. No dia 12, no Centro de Pesquisa e Formação, do Sesc, será feita a primeira leitura dramática do texto. Com dramaturgia de Cesar Ferrário e direção de João Junior, estão no elenco Ana Carolina Marinho, Anna Zêpa, Juão Nin, Rodrigo Sanches, Tânia Reis.