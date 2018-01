Descartes 14.0

Nós e nossas repetições. Está de volta 14 anos depois o monólogo Paixões da Alma, de autoria de Marcelo Romagnol, com a atriz Claudia Missura em cena. É a adaptação teatral do último texto, que se saiba, escrito por René Descartes e trata de uma mulher que, enquanto prepara uma refeição, faz digressões para que os viventes não sejam pegos pelas paixões – numa visão mecanicista e racional da vida. Estreia prevista para dia 3 de agosto, no Espaço Beta, do Sesc Consolação.

