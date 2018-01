Uma bamba da iluminação teatral está prestes a democratizar seus conhecimentos em um curso imperdível para quem curte o traçado. Aline Santini, nesta Oficina de Iluminação Cênica, falará todas as terças, de 20/6 a 25/7, no Sesc Consolação. Tratará da arte de iluminar palcos, mas começa por panorama histórico sobre o uso da luz hoje, com os recursos tecnológicos existentes. Mais informações no site do Centro de Formação e Pesquisa da entidade.

