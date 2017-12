Paisagem em Campos de Jordão estreia dia 31 de janeiro no Teatro Cemitério de Automóveis e conta a história de um acerto de contas de um casal com a presença da filha e de seu amigo. No elenco da peça escrita por Marcelo Mirisola e Nilo Oliveira estão Fábio Espósito, Henrique Stoeter e Patrícia Vilela. Direção de Mauro Baptista Vedia.

