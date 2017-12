Refluxo estreou na semana passada no Sesi e inovou também na ficha técnica – além da bela maquiagem do elenco, feita pelo ator Leopoldo Pacheco, e do cenário inusitado, do diretor Eric Lenate. Dentre os integrantes da equipe há uma nova função nos créditos da peça, desconhecida do mundo teatral: ‘ouvinte de direção’.

